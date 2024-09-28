Kahraman öğretmen! 4 yaşındaki çocuğun hayatını Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı

28 Eylül 2024 12:32 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:38

Heimlich manevrası yine hayat kurtardı... Afyonkarahisar'da okulda nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğa, Heimlich manevrası uygulanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Okulda döner yiyen çocuk bir anda sınıftan fırladı: Öğretmeni Heimlich ile kurtardı

Okulda döner yiyen çocuk bir anda sınıftan fırladı: Öğretmeni Heimlich ile kurtardı

Dumlupınar İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.R., isimli 4 yaşındaki çocuk annesi ile birlikte okulda eğitim gören ağabeyisinin durumunu görüşmek üzere annesi ile okula geldi. Anne okulun Müdür Yardımcısı Uğur Avcı ile görüştüğü sırada küçük çocuk ağzına şeker aldı.

BİR ANDA BOĞAZINA KAÇTI

Şeker bir anda M.R.’nin boğazına kaçtı. Durumu fark eden Avcı ise 3 defa Heimlich manevrası​ yaparak küçük çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkardı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Avcı’nın şekeri çıkarmak için yoğun uğraş vermesi dikkatlerden kaçmadı.