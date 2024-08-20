Kahraman Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti Tanzanya’da yerine getirildi

20 Ağustos 2024 14:40 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:45

15 Temmuz Derneği, 2 ay önce Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini yerine getirdi.

15 Temmuz Derneği, Tanzanya’da bir su kuyusu açtı. Mehmet Ali Horoz, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda bir Afrika ülkesinde su kuyusu açılmasını istemişti. Dernek, bu anlamlı vasiyeti yerine getirerek, Tanzanya Zanzibar Pemba Adası’nda suya erişimi olmayan Michungwani Köyü’ne hayat kaynağı oldu.

ŞEHİDİMİZ MEHMET ALİ HOROZ YÜREĞİ BÜYÜK BİR KAHRAMANDI

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şehidimiz Mehmet Ali Horoz, yalnızca vatanı için değil, insanlık için de yüreği büyük bir kahramandı. Onun bu yüce gönüllü vasiyetini yerine getirmek bizim için bir onurdu. Tanzanya’da açtığımız bu su kuyusu, hem onun aziz hatırasını yaşatacak hem de ihtiyaç sahibi insanlara umut olacak. Bu vesileyle, şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.”

15 Temmuz Derneği’nin bu girişimi hem şehitlerin hatıralarını yaşatma hem de insani yardımları genişletme çabalarının bir parçası olarak büyük takdir topluyor.