Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kahramanmaraş gece yarısı sallandı, AFAD ilk verileri açıkladı

Kahramanmaraş gece yarısı sallandı, AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
30 Haziran 2024 04:17 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 04:18
Kahramanmaraş gece yarısı sallandı, AFAD ilk verileri açıkladı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gece saatlerinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte yaşanan son depremler...

Artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kahramanmaraş'ta saat 04.07 sularında 3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olduğu öğrenildi.

Son depremler için tıklayın

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...