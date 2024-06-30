Kahramanmaraş gece yarısı sallandı, AFAD ilk verileri açıkladı

30 Haziran 2024 04:17 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 04:18

Bu başarı alkışlanır! Depremden kurtuldu LGS'de birinci oldu

Bu başarı alkışlanır! Depremden kurtuldu LGS'de birinci oldu

Malatya'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Malatya'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kahramanmaraş'ta saat 04.07 sularında 3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olduğu öğrenildi.

Son depremler için tıklayın