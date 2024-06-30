Kahramanmaraş gece yarısı sallandı, AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
30 Haziran 2024 04:17 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 04:18
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gece saatlerinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte yaşanan son depremler...
Artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kahramanmaraş'ta saat 04.07 sularında 3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
AFAD'tan alınan bilgilere göre merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olduğu öğrenildi.
Kaynak: TGRT Haber