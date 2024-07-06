Kahramanmaraş güne depremle uyandı! AFAD verileri açıkladı

06 Temmuz 2024 06:36 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 06:44

Son dakika | Kuşadası açıklarında deprem oldu

Son dakika | Kuşadası açıklarında deprem oldu

Son dakika | Muğla'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika | Muğla'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

Kahramanmaraşlılar sabah saat 06.26'da güne sarsıntıyla uyandı. AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER