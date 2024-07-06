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Kahramanmaraş güne depremle uyandı! AFAD verileri açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 06:36 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 06:44
Kahramanmaraş güne depremle uyandı! AFAD verileri açıkladı

Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş Göksun merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ayrıntıları AFAD duyurdu.

Kahramanmaraşlılar sabah saat 06.26'da güne sarsıntıyla uyandı. AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş güne depremle uyandı! AFAD verileri açıkladı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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