Kahramanmaraş semalarında çocuk yüzlü bulut hayrete düşürdü

10 Haziran 2024 11:03 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:10

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gökyüzü ilginç görüntülere sahne oldu. İlçedeki Kartalkaya Barajı semalarında görülen ve uyuyan çocuk yüzünü andıran bulutu, 18 yaşındaki Oğuzhan Özcan fotoğrafladı.

"MÜSLÜMANLARA BİR UYARI VE BİR İŞARET"

Fotoğraf karelerini sosyal medya paylaşan Mutlu Demirciuşağı, “Bu kareler yeğenime ait. Az önce, ilçem Pazarcık Kartalkaya Barajı civarındaki bağ evinden çekti. Hologram mı neydi adı, başkaları tarafından yapılmış bir şey değilse dehşet bir şey. Sanki bir işaret, sanki bir uyarı, sanki gelmekte olan bir şeyler var. Çeken yeğenim olmamış olsaydı açıkçası şüphelenmedim, ‘dayı ben çektim' dedi.

Buna inanmam için kesinlikle yeterli. Ben görür görmez ‘Gazze'ye yorumladı. Oradaki zulme seyirci kalan biz Müslümanlara bir uyarı ve bir işaret olarak değerlendiriyorum. Allah'ım gözümüze gönlümüze sokuyor diye yorumluyorum vesselam” diye paylaştı.

Cumartesi günü de Adana'nın Kozan ilçesinde çocuk yüzünü andıran bulut görüntülenmişti.