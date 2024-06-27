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Kahramanmaraş'ta anız yangını

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Haziran 2024 04:50 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 05:12
Kahramanmaraş&#039;ta anız yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını söndürüldü.

Avşar Mahallesi'nde hasadı yapılan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

600 DÖNÜM ALAN ETKİLENDİ

Yangın, 60 araç ve 100’e yakın personelin çalışmasıyla yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu söndürülen ve 600 dönüme yakın alanın etkilendiği yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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