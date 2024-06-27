Kahramanmaraş'ta anız yangını

27 Haziran 2024 04:50 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 05:12

Assos'ta çıkan yangında alevler Antik Kent'e sıçradı, müdahale devam ediyor

Assos'ta çıkan yangında alevler Antik Kent'e sıçradı, müdahale devam ediyor

Avşar Mahallesi'nde hasadı yapılan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

600 DÖNÜM ALAN ETKİLENDİ

Yangın, 60 araç ve 100’e yakın personelin çalışmasıyla yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu söndürülen ve 600 dönüme yakın alanın etkilendiği yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.