Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD son verileri paylaştı 

04 Temmuz 2024 18:59 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 19:19

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) alınan son verilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşirken şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.

AFAD, depremin saat 18.51'de yaşandığını bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER