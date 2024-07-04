Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD son verileri paylaştı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 18:59 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 19:19
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) alınan son verilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşirken şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.
AFAD, depremin saat 18.51'de yaşandığını bildirdi.
Kaynak: tgrthaber.com