Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri açıkladı 

09 Temmuz 2024 20:56 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 21:13

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) açıkladığı verilere göre, 6 Şubat 2023 tarihli asrın felaketinde büyük yıkımın olduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı. Yerin 7.65 kilometre altında gerçekleşen depreme dair yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedildi.

6 ŞUBAT FELAKETİNİN MERKEZ ÜSSÜYDÜ

6 Şubat 2023’te sabaha karşı 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve dokuz saat sonra da merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş ve Türkiye o sabah karanlığa uyanmıştı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen ve 11 ili etkileyen afette resmî rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmiş, 107 bin 213 kişi de yaralanmıştı. Açıklanan verilere göre Kahramanmaraş’ta 12 bin 713 kişi hayatını kaybetti.