Kahramanmaraş'ta deprem! İlk veriler açıklandı
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
20 Haziran 2024 18:46 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 18:55
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...
Deprem bölgesi Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor. Richter ölçeğine göre kentte 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 18.28'deki depremin merkez üssünü Türkoğlu olarak duyurdu.
ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Kentte sık sık artçı sarsıntılar oluyor. 16.41'de de merkez üssü Elbistan olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem kısa süreli kokru ve paniğe neden olurken çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com