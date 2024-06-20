Kahramanmaraş'ta deprem! İlk veriler açıklandı

20 Haziran 2024 18:46 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 18:55

Muğla’da iki araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Muğla’da iki araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Deprem bölgesi Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor. Richter ölçeğine göre kentte 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 18.28'deki depremin merkez üssünü Türkoğlu olarak duyurdu.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Kentte sık sık artçı sarsıntılar oluyor. 16.41'de de merkez üssü Elbistan olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem kısa süreli kokru ve paniğe neden olurken çevre yerleşim yerlerinden de hissedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...