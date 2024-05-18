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Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri duyurdu... Son dakika deprem

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 May 2024 11:08 - Güncelleme : 18 May 2024 11:41
Kahramanmaraş&#039;ta deprem! Kandilli ilk verileri duyurdu... Son dakika deprem

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.   

Öte yandan, Kahramanmaraş'ta yaşanan 3 büyüklüğündeki depremin ardından Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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