Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri duyurdu... Son dakika deprem
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 May 2024 11:08 - Güncelleme : 18 May 2024 11:41
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Öte yandan, Kahramanmaraş'ta yaşanan 3 büyüklüğündeki depremin ardından Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr