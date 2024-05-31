Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Son dakika deprem
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 12:46 - Güncelleme : 31 May 2024 12:56
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.3 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
31.05.2024,
12:32:56 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.3 km
Kaynak: İhlas Haber Ajansı