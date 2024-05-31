Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Son dakika deprem

31 May 2024 12:46 - Güncelleme : 31 May 2024 12:56

Milli Savunma Bakanı Güler: Kritik bir süreçten geçiyoruz

Milli Savunma Bakanı Güler: Kritik bir süreçten geçiyoruz

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.3 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI

KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

31.05.2024,

12:32:56 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 5.3 km