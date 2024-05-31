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Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Son dakika deprem

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 12:46 - Güncelleme : 31 May 2024 12:56
Kahramanmaraş&#039;ta deprem oldu: Son dakika deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ilk verileri açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.3 kilometre olarak kaydedildi. 

KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI 

KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

31.05.2024,

12:32:56 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 5.3 km

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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