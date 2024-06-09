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Kahramanmaraş'ta deprem! Sabah saati sarsıntıyla uyandılar

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
09 Haziran 2024 06:43 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 07:28
Kahramanmaraş&#039;ta deprem! Sabah saati sarsıntıyla uyandılar

Kahramanmaraş Göksun merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sarsıntıya ilişkin verileri açıkladı.

Kahramanmaraş sabah saat 6.31'de güne 4.3 büyüklüğünde depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 1.2 km olarak kayıtlara geçti. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göreyse merkez üssü Göksun olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem kısa süreli endişeye yol açarken, olumsuzluk bildirimi yapılmadı.

Kahramanmaraş'ta deprem! Sabah saati sarsıntıyla uyandılar - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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