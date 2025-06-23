Kahramanmaraş'ta esrarengiz olay! Kazı çalışmasında ortaya çıktı, ekipler harekete geçti

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir tapulu arazide yapılan temel açma çalışmasında ilginç bir manzara ortaya çıktı. Mağarayı andıran yerde çok sayıda insan kafatası ve kemikleri görüldü.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Doluca Mahallesi’nde bir şahsa ait tapulu arazide tüyler ürpertici olay meydana geldi. Arazide temel açma çalışması yapıldığı sırada kaya parçasına rast gelindi. Kayanın kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan mağarayı andıran yerde çok sayıda insan kafatası ve kemikleri görüldü. Durum İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.



ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA YAPILACAK

Bölgeye gelen ekipler çevreyi güvenlik çemberine alırken detaylı arkeolojik ve kriminal inceleme yapılması için ilgili birimlere haber verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı ile Müze Müdürlüğü koordinesinde yapılacak çalışmaların ardından kafatası ve kemiklerin yanı sıra mekanla ilgili de net bilgilerin ortaya çıkmasının beklendiği bildirildi.

Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

