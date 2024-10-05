Kahramanmaraş'ta hastanede dehşet! Pompalı tüfekli kadın çalışanları rehin aldı: Sebebi hayrete düşürdü

05 Ekim 2024 21:50 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 21:54

Kahramanmaraş'ta bir kadın hastaneyi elinde pompalı tüfekle bastı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine giden kadın elinde tüfekle dehşet saçtı. Sebebi sorulduğunda ise anlattıkları hayrete düşürdü. Çalışanların korku dolu anları kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde rehine krizi yaşandı. Eline pompalı tüfek alan bir kadın hastaneyi basarak çalışanları rehin aldı. 45 yaşında olduğu öğrenilen B.G. isimli kadın bağırıp tehditler savurdu. Kadının bunu yapma sebebi ise şaşırttı.

SEBEBİ İNTİHAR EDEMEMESİYMİŞ!

Polis ekipleri pompalı tüfekli kadını ikna ederek etkisiz hale getirip yakaladı. Korku dolu anlar bir sağlık çalışanı tarafından kayda alındı.

Olay sonrası kadın gözaltına alındı. Kadının ilk ifadesinde, intihar edemediği için kendisini öldürtmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

Polisin olay sonrası incelemesi sürüyor.