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 | Ömer Faruk Dogan

Kahramanmaraş'ta herkesin alay ettiği mahalle adını değiştirdi: 1914'ten beri aynı ismi kullanıyordu

110 yıllık geçmişe sahip Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Ördek Mahallesi, alay konusu olduğu gerekçesiyle isim değişikliğine gitti. Mahalle sakinlerinin talebiyle yapılan başvurunun kaymakamlık tarafından kabul edilmesiyle, mahalle artık hayatına yeni bir isimle devam edecek. İşte detaylar.

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Kahramanmaraş'ta herkesin alay ettiği mahalle adını değiştirdi: 1914'ten beri aynı ismi kullanıyordu
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 12:38

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan ve 110 yıllık geçmişe sahip olan Ördek Mahallesi, mahalle sakinlerinin talebi üzerine isim değişikliğine gitti. Muhtar Medet Karakaş, hayvan ismi olduğu için mahallenin sürekli alay konusu olduğunu belirtirken, isminin aksine köylerinde bir tane bile ördek yaşamadığını ifade etti.

ÖRDEK MAHALLESİ ARTIK 'GÜZELYURT' OLDU

Sözcü'nün haberine göre, Ördek Mahallesi sakinleri, Afşin Belediyesi'ne dilekçe vererek mahallelerinin adının değiştirilmesini talep etti. Yaklaşık 450 kişinin yaşadığı ve 200 haneden oluşan mahallede bir tane ördek yaşamıyor olmasına rağmen insanların "Ördek çok mu, ava gelelim" diyerek alay ettiğini söyleyen Karakaş, "Herkes bizimle dalga geçiyordu. Çocuklarımız okullara gittiği zaman orada alay konusu oluyordu" dedi.

1914'TEN BERİ 'ÖRDEK' ADINI TAŞIYORDU

1914 yılından bu yana mahallenin adı Ördek idi. 30 Nisan 1941'de köy statüsü kazanana kadar Kötüre köyüne bağlı Ördekoba mezrası olarak biliniyordu. Son olarak 2012'deki yasa değişikliği ile köy, resmen mahalle statüsü kazandı.

Muhtar Medet Karakaş ile mahalle halkı yaptıkları istişareler sonucunda daha anlamlı ve olumlu bir isim değişikliği yapmaya karar verdiler ve bu doğrultuda mahallenin adı resmi olarak Güzelyurt olarak değiştirildi.

Karakaş, "Afşin Kaymakamımız Sayın Muammer Sarıdoğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç'a ve tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Yeni ismimiz mahallemize hayırlı, uğurlu olsun. Bundan sonra Güzelyurt Mahallesi olarak hep birlikte daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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