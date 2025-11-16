Kahramanmaraş'ta inşaatta iskele çöktü: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaattaki iskele çöktü. Yere düşen işçi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.