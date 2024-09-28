Kahramanmaraş'ta köpek saldırısı! Köpekten kaçarken düştü, son anda markete sığındı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Eylül 2024 15:00 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 15:01

Kahramanmaraş'ta okula gitmek için servis bekleyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Görüntülerde köpekten korkup kaçan kız marketin önünde yere düşüyor. Markete girerek kurtulan genç kızın o anları da kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.