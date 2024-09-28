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Kahramanmaraş'ta köpek saldırısı! Köpekten kaçarken düştü, son anda markete sığındı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Eylül 2024 15:00 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 15:01

Kahramanmaraş'ta okula gitmek için servis bekleyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Görüntülerde köpekten korkup kaçan kız marketin önünde yere düşüyor. Markete girerek kurtulan genç kızın o anları da kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kahramanmaraş​'ta meydana gelen olayda okul servisi​ bekleyen kız​ korku dolu anlar yaşadı. Sabah saatlerinde okula gitmek için sokakta servis bekleyen kıza, bir anda sokak köpekleri saldırdı. Korkup kaçmaya başlayan kızı köpeklerden biri kovaladı.

Kahramanmaraş'ta köpek saldırısı! Köpekten kaçarken düştü, son anda markete sığındı - 1. Resim

MARKETİN ÖNÜNDE YERE KAPAKLANDI

Genç kız korkuyla kaçarken bir anda marketin önünde düştü. Kız can havliyle markete sığınıp sokak köpeğinden kurtuldu. Kızın yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ebru28 Eylül 2024 15:03

Vay canına böyle şey olur mu çocuklara zarar vermesinler artık bu köpeklere bir çözüm bulunması lazım

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