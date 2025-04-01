Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma düştü. Sürücü hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi korkunç bir kazaya sahne oldu. Hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirirken, araçta bulunan eşi ve iki çocuğu yaralandı.

ARAÇTAN FIRLAYAN ÇOCUK İHBAR ETTİ

Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri yakınlarında, İ.K. (44) yönetimindeki 46 AFB 489 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından araçtan fırlayan 11 yaşındaki İ.E.K., yoldan geçen bir otomobili durdurarak yardım istedi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık üç saat süren kurtarma çalışmasının ardından eşi M.K. (34) ve çocukları A.K. (14) ile İ.E.K., kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.