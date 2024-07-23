Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

23 Temmuz 2024 03:17 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 03:54

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi'nde sevgili dehşeti yaşandı. Edilinilen bilgye göre, Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. K.B. (27), ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Kemal K. (30) tartıştı. Tartışma sırasında kız arkadaşı tarafından bıçaklanan Kuşçu, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kuşçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.