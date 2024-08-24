Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur: Yol yarıldı, kent merkezi göle döndü!

24 Ağustos 2024 22:30 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 22:32

Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı

Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol yarılırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü. Yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı araçları ise su bastı. Ayrıca etkili olan yağışlar sonrası kent merkezinde yoğun olarak kullanılan yollarda göçmeler meydana geldi. Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.