Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur: Yol yarıldı, kent merkezi göle döndü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ağustos 2024 22:30 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 22:32
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı felç etti, yol yarıldı. Bazı araçları su bastı. Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol yarılırken, sürücüler zor anlar yaşadı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü. Yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı araçları ise su bastı. Ayrıca etkili olan yağışlar sonrası kent merkezinde yoğun olarak kullanılan yollarda göçmeler meydana geldi. Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı