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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 23:39

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: Polis memuru hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Polis memuru Sadullah Orcan hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 23:39

'ın ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silahla ağır yaralanan polis memuru Sadullah Orcan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay sonrası polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
Olayda hayatını kaybeden polis memurunun Gaziantep'in ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.
 

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: Polis memuru hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru hayatını kaybetti.
Olay Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.
Kavgada ağır yaralanan polis memuru Sadullah Orcan hastanede hayatını kaybetti.
Kavgada bir kişi de yaralandı.
Hayatını kaybeden polis memurunun Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.
Olay sonrası polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
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ETİKETLER
#kahramanmaraş
#türkoğlu
#Nurdağı
#Sadullah Orcan
#Beyoğlu Mahallesi
#Gündem
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