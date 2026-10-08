Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: Polis memuru hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silahla ağır yaralanan polis memuru Sadullah Orcan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay sonrası polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Olayda hayatını kaybeden polis memurunun Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.



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