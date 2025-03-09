Kahramanmaraş'ta ürküten anlar: İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ETRAFA YAYILMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın etrafa yayılmadan söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.