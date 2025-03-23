Kahramanmaraş'taki bu köy 42 yıldır ortaya çıkıp kayboluyor! Esrarengiz görüntüye sahip

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Menzelet Barajı altında kalan eski yerleşim yeri her yıl olduğu gibi bu yılda su çekilmesi sonucu ortaya çıktı. Esrarengiz görüntüye sahip olan köy fotoğraf karelerine yansıdı.

Kahramanmaraş’ta 42 yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Onikişubat ilçesi Şadalak köyü, azalan yağışlar ve ortaya çıkan kuraklık sonucu her yıl olduğu gibi bu yıl da gün yüzüne çıktı.



Daha önce yerleşim yerinin bulunduğu alanlar fotoğraf karelerine yansıdı.

SULAR ÇEKİLİNCE ESRARENGİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURUYOR

Esrarengiz bir görüntüye sahip olan yerleşim yeri Ilıca Mahallesi güzergahı üzerinde rahatlıkla görülebiliyor.



Geçmişte önemli konuma sahip bölgede tarihi kaleler ve Ali Kayası manzaralı Menzelet Barajı yer alıyor.