Kahramanmaraş'te deprem korkusu kamerada: Sarsıntıyı hisseden sokağa kaçtı

19 Ekim 2024 17:47 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 17:49

Kahramanmaraş depremlerle sallanmaya devam ediyor. Öğle saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. Depremi hissedenler sokaklara taştı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu​ ilçesinde 4.4 büyüklüğündeki deprem​ sonrası kaygılanan vatandaşlar açık alanlara koştu. Depremin öğle saatlerinde meydana gelmesiyle sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgilere göre 14.41’de merkez üssü Dulkadiroğlu'da 4.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi..Olumsuz durum yaşanmazken evlerinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar sokak ve caddelere koştu..