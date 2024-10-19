Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kahramanmaraş'te deprem korkusu kamerada: Sarsıntıyı hisseden sokağa kaçtı

Kahramanmaraş'te deprem korkusu kamerada: Sarsıntıyı hisseden sokağa kaçtı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 17:47 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 17:49

Kahramanmaraş depremlerle sallanmaya devam ediyor. Öğle saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. Depremi hissedenler sokaklara taştı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu​ ilçesinde 4.4 büyüklüğündeki deprem​ sonrası kaygılanan vatandaşlar açık alanlara koştu. Depremin öğle saatlerinde meydana gelmesiyle sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgilere göre 14.41’de merkez üssü Dulkadiroğlu'da 4.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi..Olumsuz durum yaşanmazken evlerinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar sokak ve caddelere koştu..

Kahramanmaraş'te deprem korkusu kamerada: Sarsıntıyı hisseden sokağa kaçtı - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kahramanmaraşdulkadiroğludepremafad

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...