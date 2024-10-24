Kahreden anlar! Şehidin cenazesi hastaneden askeri törenle alındı: Ailesi ayakta durmakta zorlandı
TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit düşen taksi şoförü Murat Arslan'ın naaşı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı. Hastane önüne gelen yüzlerce kişi şehit için dualar ederken, Arslan'ın ailesi ayakta durmakta güçlük çekti.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine dün terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.
YAKINLAR AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Teröristlerin tesislere gelirken gasp ettiği taksi şoförünün cansız bedeni aracın bagajında bulundu. Teröristlerin silahından çıkan kurşunlarla şehit olan Murat Arslan'ın naaşı, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı. Şehidin yakınları ayakta durmakta zorluk çekti.
YÜZLERCE KİŞİ ŞEHİT İÇİN DUA ETTİ
Düzenlenen askeri törene Arslan'ın ailesi, sevdikleri ve yakınları katıldı. Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan'da bulunan Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.