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Kahreden anlar! Şehidin cenazesi hastaneden askeri törenle alındı: Ailesi ayakta durmakta zorlandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ekim 2024 12:36 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:55

TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit düşen taksi şoförü Murat Arslan'ın naaşı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı. Hastane önüne gelen yüzlerce kişi şehit için dualar ederken, Arslan'ın ailesi ayakta durmakta güçlük çekti.

Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesinde bulunan TUSAŞ​ tesislerine dün terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. 

YAKINLAR AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI 

Teröristlerin tesislere gelirken gasp ettiği taksi şoförünün cansız bedeni aracın bagajında bulundu. Teröristlerin silahından çıkan kurşunlarla şehit olan Murat Arslan'ın naaşı, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alındı. Şehidin yakınları ayakta durmakta zorluk çekti.

Kahreden anlar! Şehidin cenazesi hastaneden alındı: Ailesi ayakta durmakta zorlandı - 1. ResimKahreden anlar! Şehidin cenazesi hastaneden alındı: Ailesi ayakta durmakta zorlandı - 2. Resim

YÜZLERCE KİŞİ ŞEHİT İÇİN DUA ETTİ 

Düzenlenen askeri törene Arslan'ın ailesi, sevdikleri ve yakınları katıldı. Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan'da bulunan Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.Kahreden anlar! Şehidin cenazesi hastaneden alındı: Ailesi ayakta durmakta zorlandı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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