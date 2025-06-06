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Kahreden bekleyiş! 300 kişilik ekip, 4 gündür arıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta, su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı sırada sele kapılan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları, 4'üncü gününde sürüyor. Aydın'ın yakınlarının kaygı dolu bekleyişi devam ediyor

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 12:10

Trabzon'da, 3 Haziran'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Kahreden bekleyiş! 300 kişilik ekip, 4 gündür arıyor

İŞ MAKİNELERİ EŞLİK EDİYOR

Sağanak sonrası suların çekildiği kentte temizlik ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler, iş makineleri eşliğinde, özellikle sahil kesiminde temizlik ve onarım yaparak selin izlerini silmeye çalışıyor.

Kahreden bekleyiş! 300 kişilik ekip, 4 gündür arıyor

Sağanakta evinin bahçesinde biriken yağmur suyunu tahliye etmek için evinden çıkarak sel sularına kapılarak kaybolan Hüseyin Aydın (72) için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Kahreden bekleyiş! 300 kişilik ekip, 4 gündür arıyor

EŞOFMANI BULUNMUŞTU

Ekipler, yaptığı çalışmalarda Aydın’ın kaybolduğu noktaya 400 metre uzaklıkta eşofman buldu. Eşofmanın, Hüseyin Aydın’ın kaybolduğu gün giydiği kıyafet olduğu tespit edildi.

Kahreden bekleyiş! 300 kişilik ekip, 4 gündür arıyor

Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor. Aydın’a ait kıyafetlerin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan aramalar Sera Gölü ve çevresindeki 12 kilometrelik alanda; Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 17 kişilik 'Karakurt' ekibi, 300 personel, 73 araç, 15 termal dron ile 12 arama botu, yer altı ısı cihazları ve özel eğitimli köpeklerle sürdürülüyor.

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