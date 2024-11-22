Kahreden detay! Heyelanda oğlunu kaybeden acılı annenin sözleri yürekleri dağladı

22 Kasım 2024 13:03 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 13:09

Geçtiğimiz günlerde Rize'de meydana gelen heyelanda Yakup Özcan Bayraktar'ın ölümü sonrası ortaya çıkan detay kahretti. Bayraktar ailesinin heyelan korkusu nedeniyle köyden 2016 yılında ilçe merkezinde aldıkları eve taşındıkları ortaya çıktı. Acılı annenin "Heyelandan, yukarıdan kaçıp ev aldık, burası da oğluma mezar oldu. Yağmurdan kaçtık, doluya tutulduk" sözleri yürekleri dağladı.

Rize​'nin Çayeli​ ilçesi meydana gelen heyelanda Yakup Özcan Bayraktar'ın hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını hüzne boğdu. Bayraktar'ın ölümünden sonra acılı annenin anlattıkları herkesi kahretti. Bayraktar ailesinin Güzeltepe köyündeki evleri heyelan​ riski nedeniyle oturulmaz hale gelince şimdiki evlerine taşındığı öğrenildi.

HEYELAN KORKUSU NEDENİYLE TAŞINDILAR

2015 yılında mahallelerine yeni yapılan yolda tedbir alınmayınca Bayraktar ailesinin evinin bulunduğu bölgede 2018 yılında heyelan meydana geldiği öğrenildi. Heyelandan kaçan ailenin 2016 yılında baba Kasım Bayraktar'ın ÇAYKUR'dan emekli olarak hak kazandığı ikramiye ve biraz da kredi ile 2013 yılında girdikleri kooperatiften teslim aldıkları ilçe merkezindeki eve taşındığı, ara ara köyde kalsalar bile her yağmurda heyelan korkusu ile ilçe merkezindeki eve geldikleri belirtildi. Binalarının arka kısmındaki istinat duvarının çökmesi ile eve giren moloz yığınlarının altında kalan ailenin 35 yaşındaki oğulları Yakup Özcan Bayraktar hayatını kaybederken, ortaya çıkan bu detay herkesin yüreğini dağladı.

"YAĞMURDAN KAÇTIK, DOLUYA TUTULDUK"

Köydeki evlerinde heyelandan korktukları, ilçe merkezindeki evlerinde ise heyelan olduğu için oturamayan aile, diğer oğullarının kiracı olduğu eve sığındı. Heyelan tehlikesi nedeniyle kaçarak sığındıkları evin oğullarına mezar olduğunu söyleyen acılı anne Nurcan Bayraktar, “Köydeki evimizde de heyelandan kaçtık. Eşim emekli oldu, buradan ev aldık. Heyelandan, yukarıdan kaçıp ev aldık, burası da oğluma mezar oldu. Yağmurdan kaçtık, doluya tutulduk. Köye şimdi yağmur yağsa bu eve kaçıyoruz. Şimdi bu da yıkıldı. Oğlum kirada, onun evinde kalıyoruz” dedi.