Aracın altında kalan çocuk korkunç şekilde can verdi! Annesinin feryadı yürek dağladı

25 Haziran 2024 12:13 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:19

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kapalı otoparktan çıkan 66 yaşındaki T.D., aracıyla yol üzerinde oturan çocuklara çarptı. Çocuklardan biri kurtulurken, 5 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

AİLENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Sitede ikamet eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde A.C. isimli çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri ekiplerinin inceleme ve çalışmasının bitiminde A.C. cansız bedeni ambulans ile Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar olay sonrası kaza mahalline gelerek bilgi aldı, vefat eden çocuğun ailesi ile görüştü. Vefat eden çocuğunun anne ve babasının feryadı çevredeki vatandaşları da zaman zaman ağlattı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.