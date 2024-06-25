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Aracın altında kalan çocuk korkunç şekilde can verdi! Annesinin feryadı yürek dağladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Haziran 2024 12:13 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:19

Erzurum'da kaydedilen görüntü yürek yaktı. Kapalı otoparktan çıkan araç yol üzerinde bulunan iki çocuğa çarptı. 5 yaşındaki çocuğun korkunç şekilde öldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kapalı otoparktan çıkan 66 yaşındaki T.D., aracıyla yol üzerinde oturan çocuklara çarptı. Çocuklardan biri kurtulurken, 5 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. 

AİLENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI 

Sitede ikamet eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde A.C. isimli çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri ekiplerinin inceleme ve çalışmasının bitiminde A.C. cansız bedeni ambulans ile Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Kahreden görüntü! Aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi - 1. Resim

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar olay sonrası kaza mahalline gelerek bilgi aldı, vefat eden çocuğun ailesi ile görüştü. Vefat eden çocuğunun anne ve babasının feryadı çevredeki vatandaşları da zaman zaman ağlattı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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