Karadeniz 13 yaşındaki Emir'i yuttu! Samsun'dan kahreden haber

20 Temmuz 2024 17:24 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 17:29



Yakakent ilçesine annesi, babaannesi ve yakınları ile denize girmek için gelen 13 yaşındaki Emir İşleyen, denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

DALIŞ TİMİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi sualtında arama çalışması başlattı.

2 KİŞİYİ DAHA KURTARMIŞLAR

Çevrede olayı gören bir vatandaş, "3 tane çocuk denizde yüzüyorlardı. Boğulma tehlikesi geçirdiler. Eşim 2 tanesini kurtardı. Diğerini de kurtaracakken elinden kaydı gitti" dedi.