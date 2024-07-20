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Karadeniz 13 yaşındaki Emir'i yuttu! Samsun'dan kahreden haber

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Temmuz 2024 17:24 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 17:29

Yetkililerin dalga boyu nedeniyle sık sık uyarılarda bulunduğu Karadeniz'den kötü bir haber geldi. Samsun'da serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.


Yakakent ilçesine annesi, babaannesi ve yakınları ile denize girmek için gelen 13 yaşındaki Emir İşleyen, denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Kahreden haber! 13 yaşındaki Emir'i Karadeniz yuttu - 1. Resim

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Kahreden haber! 13 yaşındaki Emir'i Karadeniz yuttu - 2. Resim

DALIŞ TİMİ ÇALIŞMA BAŞLATTI 

Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi sualtında arama çalışması başlattı.

Kahreden haber! 13 yaşındaki Emir'i Karadeniz yuttu - 3. Resim

2 KİŞİYİ DAHA KURTARMIŞLAR

Çevrede olayı gören bir vatandaş, "3 tane çocuk denizde yüzüyorlardı. Boğulma tehlikesi geçirdiler. Eşim 2 tanesini kurtardı. Diğerini de kurtaracakken elinden kaydı gitti" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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