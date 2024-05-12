Kahreden haber! 3 çocuk annesi hamile kadın iple asılı halde bulundu

12 May 2024 13:59 - Güncelleme : 12 May 2024 14:00

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan bir olay duyanları kahretti. Irak uyruklu Muhammed Suda, 12 yıllık eşi Suriye uyruklu 3 çocuk annesi Behiye Suda'yı (32) evlerinin oturma odasında iple asılı halde buldu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 5 aylık hamile olan Behiye Suda'nın ölmüş olduğunu tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıl