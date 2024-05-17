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Kocaeli'de feci kaza! Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 May 2024 18:13 - Güncelleme : 17 May 2024 18:17

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün meydana trafik kazasında hayatını kaybeden kadının ardından eşi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün meydana gelen kazada, Semih Ovat idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kahreden kaza: Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti - 1. Resim

KARI KOCA BİR GÜN ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Semih Ovat ile eşi Işık Ovat ağır yaralandı. Adrese gelen ekipler, Işık Ovat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Semih Ovat'ın da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kahreden kaza: Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti - 2. Resim

Ovat çiftinin cenazeleri, Serdivan Kuruçeşme Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Semih Ovat'ın İstanbul'da balık ve akvaryum malzemeleri satılan bir işletmesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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