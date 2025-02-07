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 | Bengül Büyükhan

Kahreden ölüm! 12 yaşındaki Nazlıcan ailesini uyandırdı ama kendisi feci şekilde can verdi

Başakşehir'de 3 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Yangında evde bulunan 6 kişiden 5'i kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan hayatını kaybetti. Acı olayda küçük kızın uyuyan abisini uyandırıp çekyatın arkasına saklandığı ve yangında feci şekilde can verdiği ortaya çıktı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 12:50

Kahreden olay İstanbul Başakşehir'de meydana geldi.  Sabah saat 05.00 sıralarında 3 katlı binanın üst katındaki bir dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dairede bulunan 6 kişiden 5'i kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

12 YAŞINDAKİ NAZLICAN'DAN ACI HABER

İtfaiye ekipleri, içeride bulunan Pehlivan'ı kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma yaptı ancak çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AĞABEYİNİ UYANDIRIP ÇEKYATIN ARKASINA SAKLANMIŞ

Nazlıcan Pehlivan'ın eniştesi Nurbay Yüksek, AA muhabirine, yangının saat 05.00 sıralarında çıktığını belirterek, "12-13 yaşlarında kız çocuğu, uyanıp ağabeyini kaldırıyor. 'Ağabey, kalk, ev yanıyor. Git, babamla annemi kaldır, ben saklanacağım.' diyor. O sırada kendisi çekyatın arkasına saklanıyor. Yangının paniğiyle uyanıp hepsi dışarı çıkınca çocuklarından birinin olmadığını fark ediyorlar. Bu sefer onlar da içeri girmek istiyorlar. Ateş daha da yükselince hortumla su tutuyorlar ama alevlerin içerisine giremiyorlar." dedi.

Ailenin uyumadan önce elektrikli sobayı açık bıraktığını, çocukların okul giysilerinin de kuruması için sobanın önüne serildiğini aktaran Yüksek, yangının gece elektrik kontağından veya sobanın devrilip yerde bir şeyin alev almasından kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.

 

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