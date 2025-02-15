Kahtalı Mıçe'den acı haber geldi! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Mustafa Aslan, bilinen sahne ismiyle Kahtalı Mıçe, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek Antalya'da yaşamını yitirdi.
72 yaşındaki sanatçı hastane odasından yaptığı son paylaşımında gırtlak kanseri olduğu yönündeki iddialara yanıt vererek, "Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık sorunlarım var. İnce bağırsağımın üstünde iki kitle tespit edildi ve bu yüzden kemoterapi tedavisi alıyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyin." sözleriyle sevenlerinden dua istemişti.
Kızı Venda Altuntaş sosyal medya hesabından "Çok üzgünüz" notuyla babasının ölüm haberini verdi. Sanatçının naaşının pazar günü memleketi Adıyaman'a götürüleceği öğrenildi. Kahta'da sanatçının cenazesi sonrası öğle namazında müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.