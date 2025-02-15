Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kahtalı Mıçe'den acı haber geldi! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kahtalı Mıçe ismiyle tanınan Mustafa Aslan''dan acı haber geldi. Tedavi gören sanatçı son olarak Antalya'da tedavi gördüğü hastaneden sevenlerinden dua istemişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kahtalı Mıçe'den acı haber geldi! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 05:50
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 06:17

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Mustafa Aslan, bilinen sahne ismiyle Kahtalı Mıçe, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek Antalya'da yaşamını yitirdi.

72 yaşındaki sanatçı hastane odasından yaptığı son paylaşımında gırtlak kanseri olduğu yönündeki iddialara yanıt vererek, "Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık sorunlarım var. İnce bağırsağımın üstünde iki kitle tespit edildi ve bu yüzden kemoterapi tedavisi alıyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyin." sözleriyle sevenlerinden dua istemişti.

ACI HABERİ KIZI VERDİ

Kızı Venda Altuntaş sosyal medya hesabından "Çok üzgünüz" notuyla babasının ölüm haberini verdi. Sanatçının naaşının pazar günü memleketi Adıyaman'a götürüleceği öğrenildi. Kahta'da sanatçının cenazesi sonrası öğle namazında müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

KAHTALI MIÇE (GERÇEK ADI MUSTAFA ASLAN) KİMDİR?
Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı Mustafa Aslan'dır. 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur. Kahta Kubilay İlkokulu’nda ilkokulu okumuştur. Pamuk tarlasında çalışmak zorunda kaldığı için ilkokul eğitimini 9 yılda tamamladı. Ortaokul diplomasını ise dışarıdan sınavlara girerek aldı. 17 yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yapmaya başlayan Kahtalı Mıçe, düğünlerde ve konserlerde sahne aldı. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü’nde işe başladı. 1989-1990 yıllarında Gaziantep’te yaşamaya devam eden sanatçı, 1991’de İstanbul’a göç etti ve bir süre burada yaşadıktan sonra Şanlıurfa’ya yerleşti. Kahtalı Mıçe, Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif ve Sami Kasap gibi önemli sanatçıların eserlerini seslendirdi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahtalı Mıçe hastane odasından paylaştı! Sevenlerinden dua istedi
ETİKETLER
#Magazin
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.