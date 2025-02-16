Kahtalı Mıçe'ye veda: Kızları türküleriyle uğurladı

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı Mustafa Aslan'dır. 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur. Kahta Kubilay İlkokulu’nda ilkokulu okumuştur. Pamuk tarlasında çalışmak zorunda kaldığı için ilkokul eğitimini 9 yılda tamamladı. Ortaokul diplomasını ise dışarıdan sınavlara girerek aldı. 17 yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yapmaya başlayan Kahtalı Mıçe, düğünlerde ve konserlerde sahne aldı. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü’nde işe başladı. 1989-1990 yıllarında Gaziantep’te yaşamaya devam eden sanatçı, 1991’de İstanbul’a göç etti ve bir süre burada yaşadıktan sonra Şanlıurfa’ya yerleşti. Kahtalı Mıçe, Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif ve Sami Kasap gibi önemli sanatçıların eserlerini seslendirdi.