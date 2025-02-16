Kahtalı Mıçe'ye veda: Kızları türküleriyle uğurladı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı), memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna sevenlerinin omuzlarında taşındı.
Sanatçının cenazesi Antalya'dan Adıyaman'a getirildikten sonra, havalimanından konvoy eşliğinde Kahta ilçesine ulaştırıldı. Burada, üç ay önce ismi verilen Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış, Resul Kurt, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, halk müziği sanatçıları, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
Dua ve konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe'nin cenazesi namaz için Çağrı Camisi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşlarıyla defnedildi.