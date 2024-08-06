Kahve içmeye giderken hayatını kaybetti! Kahreden anlar kamerada

06 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:20

Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Şaban Gürsoy direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hızla kaldırıma çıktı.

Olay yerinde müdahale edilse de sürücü kurtarılamadı. Kahreden anlar ise kameraya yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaban Gürsoy'a ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü Gürsoy, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Gürsoy'un cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

KAHVE İÇMEYE GİDERKEN CAN VERDİ

Beyaz eşya tamirciliği yapan Şaban Gürsoy'un arkadaş ziyaretine kahve içmeye diye yola çıktığı ifade edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.