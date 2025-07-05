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 | Murat Makas

Kahve kutularındaki 825 kilo eroin şebekeyi ortaya çıkardı: 16 tutuklama

Adana'da 7 aylık titiz çalışma sonucu uyuşturucu şebekesine operasyon gerçekleştirildi. Geçen yıl kahve kutularının içerisinden ele geçirilen 825 kilo eroinin ardından soruşturma genişletildi.

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Kahve kutularındaki 825 kilo eroin şebekeyi ortaya çıkardı: 16 tutuklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 10:11

'da geçen yıl kahve kutularının içerisinden ele geçirilen 825 kilo eroinin ardından genişletilen soruşturmayla uyuşturucu şebekesinin yapısı deşifre edildi. 7 aylık çalışmanın ardından Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

7 AYLIK OPERASYON ÇALIŞMASI

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Aralık 2024 yılıdna bir tırın içerisinde bulunan kahve kutularında 825 kilogram ele geçirmişti. Olayla ilgili tırın sürücüsü Mehmet Emin Ç. tutuklanmıştı. Narkotik ekipleri operasyonun ardından 7 ay süren titiz bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda sevkiyatın geniş suç ağı belirlendi. Şebeke liderinin yurt dışındaki Ş.I. olduğu tespit edilirken, bu kişinin yönlendirmesiyle Türkiye genelindeki uyuşturucu organizasyonun yürütüldüğü ortaya çıkarıldı. Yeterli delillerin toplanmasının ardından Adana merkezli olarak Hakkari, Hatay, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Van ve İzmir illerinde eş zamanlı düzenlendi. Operasyon kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Kahve kutularındaki 825 kilo eroin şebekeyi ortaya çıkardı: 16 tutuklama

Gözaltına alınanlardan M.A., G.T., S.T., C.A. ve E.S. isimli 5 şüphelilerin, Ş.I. adına Türkiye'deki organizasyonu yönettiği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 2'sine de ev hapsi verildi. 2'si savcılıktan 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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#adana
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