Kahvede çıkan tartışma dehşete döndü: Herkesin gözü önünde tüfekle vurdu

Edirne'de kahvehanede çıkan tartışma dehşete döndü. Bir kişi tartıştığı kişiyi sokak ortasında herkesin önünde tüfekle vurdu.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede oturan Ş.T. ile M.K arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu sokak ortasında dehşet yaşandı. Ş. T. evden aldığı tüfekle M.K’ya saldırdı.

Ağır yaralanan M.K. çevredeki vatandaşlar tarafından arabayla hastaneye kaldırıldı. Yaralı M.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Ş.T. ve oğlu, evlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.