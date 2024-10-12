Kahvehaneyi su bastı yine de oyundan vazgeçmediler! İlginç anlar kaydedildi

12 Ekim 2024 23:14 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 23:15

Bursa'da sağanak yağış kent merkezini de vurdu. Bu sırada kahvehanelerden birini su bastı. İçeride oyun oynayan vatandaşlar sulara bile aldırmadan oyun oynamaya devam ettiler. O görüntüler kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı sağanak​ yağış​ Bursa​'yı da vurdu. Şiddetli yağış sebebiyle kent merkezindeki pek çok iş yeri sular altında kaldı. Bunlardan biri de kahvehane​ oldu. Oyun oynayanların sağanak yağış ve sulara rağmen oyuna devam ettiği anlar kayıt altına alındı.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bir kahvehanede oyun oynayanlar suların basmasına aldırmadan devam ettiler. Kahvehanenin göle döndüğü anlarda masalarından ayrılmamaları dikkat çekti