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Kahvehaneyi su bastı yine de oyundan vazgeçmediler! İlginç anlar kaydedildi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ekim 2024 23:14 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 23:15

Bursa'da sağanak yağış kent merkezini de vurdu. Bu sırada kahvehanelerden birini su bastı. İçeride oyun oynayan vatandaşlar sulara bile aldırmadan oyun oynamaya devam ettiler. O görüntüler kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı sağanakyağışBursa​'yı da vurdu. Şiddetli yağış sebebiyle kent merkezindeki pek çok iş yeri sular altında kaldı. Bunlardan biri de kahvehane​ oldu. Oyun oynayanların sağanak yağış ve sulara rağmen oyuna devam ettiği anlar kayıt altına alındı.

Kahvehaneyi su bastı yine de oyundan vazgeçmediler! İlginç anlar kaydedildi - 1. Resim

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bir kahvehanede oyun oynayanlar suların basmasına aldırmadan devam ettiler. Kahvehanenin göle döndüğü anlarda masalarından ayrılmamaları dikkat çekti

Kahvehaneyi su bastı yine de oyundan vazgeçmediler! İlginç anlar kaydedildi - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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