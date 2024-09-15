Kalamış Yat Limanı özelleştirildi: Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Eylül 2024 05:44 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 05:45

Türkiye’nin ikinci, İstanbul’un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı Resmi Gazete'de çıktı. 15 Eylül tarihli karara göre Vahit Karaarslan'a 40 yıllığına satışı onaylandı.

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Kalamış Yat Limanı, Ankara Akköprü’deki 32.9 bin metrekarelik Karayolları arsası, Didim’deki bazı alanlara yönelik özelleştirme ihalelerinin onayları Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletmesini Vahit Karaarslan yapacak.

KOÇ HOLDİNG DE TEKLİF VERMİŞTİ

Marina için Koç Holding’in de bulunduğu ihalede en yüksek teklifi veren Vahit Karaaslan’a satışın yapılmasına yönelik karar alındı. Vahit Karaaslan, bedeli ödeyerek devri gerçekleştirirse 40 yıl boyunca yat limanını işletecek.

Resmi Gazete'de aralarında Kalamış Yat Limanı, Ankara Akköprü’deki 32.9 bin metrekarelik Karayolları arsası, Didim’de arsalar bulunan bazı emlak ağırlıklı özelleştirme ihalelerinin onaylanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı.

Vahit Karaaslan