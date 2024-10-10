Kalaşnikofla takip etti, kaçırmaya çalıştı! Kan donduran mesajlar: Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum

10 Ekim 2024 13:19 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:25

Bursa'da Hasan S. isimli kişinin kız arkadaşı ve ablasına yaptıkları tüyler ürpertti. 26 yaşındaki kız arkadaşının evinin kapısına kalaşnikofla gelip, tehditler yağdıran Hasan S'nin kız arkadaşının ablasına attığı "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum" mesajı kan dondurdu.

Bursa'da meydana gelen olayda 29 yaşındaki Hasan S'nin, kız arkadaşı Sümeyye K. ve ablasına yaptıkları tüyler ürpertti. Hasan Ş. ilk olarak kız arkadaşı Sümeyye K'nın kapısına kalaşnikofla gelip, tehditler yağdırdı. Hasan S. daha sonra Sümeyye K.'nin ablası Hülya K.'ya da sosyal medya hesabından "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diye mesaj attı. Aldığı mesaj karşısında şoke olan Hülya K. ve kardeşi, tehdit​ mesajları atan Hasan S. hakkında karakola giderek şikayette bulundu.

MESAJLAR SOSYAL MEDYADA YAYILINCA YAKALANDI

Sosyal medyada yayılan tehdit mesajlarıyla beraber polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Hasan S. ifadesinde "Ben o mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

"KOLUMU ISIRDI, KELEŞLE KAPIMA GELDİ"

Hasan S'nin kız arkadaşına attığı mesajlar attığı tüyler ürpertti. Sosyal medyada ekran görüntüleri paylaşılan ve mesajlardan sonra büyük korku yaşayan Sümeyye K.'nin "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Peşimde geziyor. Keleşle kapıma geldi" sözleri kan dondurdu.

"BU KIZIN ORGANLARINI YAKACAĞIM"

Sosyal medyada yayılan mesajlarda şüphelinin, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" şeklindeki mesajları büyük tepki çekti.