Kaldırımda korku dolu anlar! Öldü sandılar sarhoş çıktı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 15:34 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:39
Kocaeli'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki genç aşırı alkol alınca kaldırımda sızdı. Çevredekiler uyandırmaya çalışsa da tepki vermeyince öldü zannedilen genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda, kaldırımda hareketsiz yatan genci gören vatandaşlar, yanına giderek şahsı kendine getirmeye çalıştı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Sese tepki vermeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 18 yaşındaki O.C. isimli genci sedyeye alarak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı