Kaldırımda oturan çocukların üzerinden araba geçti! Dehşet anları kamerada

25 Ağustos 2024 17:27 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:28

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde yaşanan olayda yürekler ağza geldi. Caddeden sokağa dönen sürücü, kaldırımda oturan çocukları görmedi. Hızla gelen araç 4 çocuğa çarparak ilerledi.

Korkunç kazada, aracın çarptığı çocuklardan birinin durumunun ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Yaşanan olayda önce kaldırıma, ardından bir iş yerine, sonrasında ise park halindeki arabaya çarparak durabilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"SÜRÜCÜ DE KENDİNDE DEĞİLDİ"

Yaşanan kaza hakkında konuşan esnaf Mahmut Çelilli, “Bir kadın caddeden sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan çocuklara çarptı. 4 çocuktan biri kaçıp kendini kurtardı ama 3’üne araba çarptı. 2’si hafif yaralı ama birinin durumu ağır olduğunu öğrendim. Sağlık ekipleri geldi hemen, çocukları hastaneye götürdü. Sürücünün durumu da iyi değildi zaten, kendinde değildi. Çocukların ailesi de bayağı feryat etti, ağladılar” dedi.