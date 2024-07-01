Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklediler! Şoke eden görüntüler kamerada

01 Temmuz 2024 11:34 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:43

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, kaldırımda oturan kadın, 2 kişi tarafından zorla götürülmeye çalışıldı. Kadının saçı, bacakları ve kafasından tutup çekiştirmeye başlayan kişiler, duruma müdahale etmek isteyenleri de uzaklaştırdı.

MÜDFAHALE ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ KOVALADILAR

Olay anında ne olduğunu anlamak için duran araçları uzaklaştıran şahıslar kendilerine yaklaşan bir kişiyi de kovaladı. Olay içeriğinin ne olduğu tam olarak bilinmese de ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.