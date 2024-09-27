Kaldırımda sohbet ederken üzerine cam çerçeve düştü! Şoke eden anlar kamerada

27 Eylül 2024 15:20 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:22

Fatih’te meydana gelen şaşkına çeviren olayda kaldırımda arkadaşıyla sohbet eden bir adamın üzerine cam çerçeve düştü. O korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansırken genç adam şans eseri olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

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İstanbul​ Fatih​'te korku dolu anlar yaşandı. Kaldırım üzerinde arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden bir kişi​ üzerine bir anda cam çerçeve düşmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

ÜZERİNE CAM ÇERÇEVE DÜŞTÜ

Ölümden dönülen olayda binanın üst katında tadilatı yapılan pencerenin değişimi yapıldığı esnada cam çerçeve aşağı düştü. Aşağıda kaldırımda arkadaşıyla sohbet eden kişi üzerine çerçevenin düşmesiyle şoke oldu. Ne olduğunu anlamayan kişi daha sonra oradan uzaklaşmaya çalıştı. Çam çerçeve tuzla buz olurken genç adam kazayı hafif sıyrıklarla attı.