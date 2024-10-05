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Kalp şeklindeki köy görenleri şaşırttı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ekim 2024 08:50 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 08:51
Kalp şeklindeki köy görenleri şaşırttı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi, kalp şeklindeki doğal görüntüsüyle dikkat çekiyor. Köy sakinleri Google Earth üzerinden köyün yapısını keşfetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi’nde vatandaşlar yaşadığı köyle ilgili ilginç bir keşfe imza attı. Mahalle kalp şeklindeki kuş bakışı görünümüyle dikkat çekiyor. Köylüler Google Earth üzerinden bu doğal güzelliği fark etti.

Köyün drone ile çekilen görüntülerinde evler ve köy yollarının insan kalbi ve çevresindeki atar ve toplar damarlara benzemesi dikkat çekti. 258 nüfuslu Sulhiye Mahallesi Muhtarı Recai Demircan, köylerinin bu doğal güzelliğinin sonradan olmadığını söyledi.

Kalp şeklindeki köy görenleri şaşırttı - 1. Resim

İNSANLARIN SEVECENLİĞİ KÖYÜMÜZE YANSIMIŞ

Recai Demircan, köylerinin 1893 yılında Osmanlı-Rus harbinden sonra Kafkas muhacirleri tarafından kurulduğunu belirtti. Köy yollarının ve evlerin gökyüzünden bakıldığında kalp şeklinde görünmesinin bilinçli bir tercih olmadığını vurgulayan Demircan, “Bu tamamen doğal bir görüntü. Köyümüzün insanlarının sevecenliği ve iyi kalpliliği köyümüzün şekline yansımış” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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