Kamerayı izleyince hayrete düştü! Kaldırımda yürürken çaktırmadan çaldı!

09 Kasım 2024 09:24 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 09:25

Hatay'da bir kişi kaldırımda yürüdüğü esnada sandalyenin üzerindeki cep telefonunu çaldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Şükrü Balcı Caddesi üzerinde bulunan çilingirci Cuma Halifeoğlu'na ait iş yerinin önünde yaşandı. Halifeoğlu, iş yerine gelen müşteriyle ilgilenmek istediği esnada telefonunun bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Durum üzerine iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Halifeoğlu, sandalyenin üzerinde duran cep telefonunun bir şahıs tarafından alındığını gördü.

Telefonun saniyeler içerisinde çalındığını gören Cuma Halifeoğlu, yaşananlara tepki gösterdi. Defalarca kendine ait telefonu arayan Halifeoğlu, karşı taraftan cevap alamadı. Hırsızlığın kameraya yansıdığı anlar hayrete düşürdü.