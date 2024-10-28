Kamu kurumunda akılalmaz vurgun! İş arkadaşlarını 300 milyon lira dolandırdı

28 Ekim 2024 11:32 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:51

Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M., 350 iş arkadaşını tam 300 milyon lira dolandırdı. Bir süre işe gelmeyen Ramazan M.'nin arkadaşları ve eski eşi durumdan şüphelendi. Kayıp ihbarının yapıldığı adam yurt dışına kaçmadan Bursa'da yakalandı.

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Ankara'da bir kamu kurumunda yaşanan büyük vurgun akıllara durgunluk verdi. Aralarında daire başkanlarının da yer aldığı 350 kişiyi uygun fiyatlı telefon ve beyaz eşya vaadiyle dolandıran Ramazan M., milyonlarca lira topladı. Bunların yanında bir de iş arkadaşlarından borç alan Ramazan M. bir anda ortalıktan kayboldu.

MAĞDURLAR HEMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ramazan M'nin işe gelmemesinden şüphelenen arkadaşları ailesine ulaşarak durumu anlattı. Duydukları karşısında şoke olan eski eş Ö.Ö. Ramazan M. için müracaatta bulunurken, dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ramazan M.'nin bir kamu kurumu çalışanı çalışanı olan 350 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli adam yurtdışına kaçmaya çalışırken Bursa'da yakalandı.

Bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M, aralarında daire başkanları da olmak üzere birçok iş arkadaşını yurtdışından telefon getirme, ucuza beyaz eşya sahibi olmak gibi vaatlerle kandırdı. Bununla yetinmeyen adam, borcu olduğu gerekçesiyle çalışan arkadaşlarından borç para istedi, kredi kartlarını kullanmayı hatta kendisi için kredi çekmelerini talep etti. İlk aldığı borçları ödeyerek güven kazanan Ramazan M, zamanla borç miktarlarını artırdı.

VEDA MEKTUBU YAZIP GİTMİŞ

Bir süre sonra Ramazan M'nin işe gelmemesinden şüphelenen iş arkadaşları adamın ailesine ulaştı. Uygun fiyatlı cep telefonu ve beyaz eşya getirdiğini, Ramazan M.'den birkaç kez uygun fiyatlı ürün almalarının ardından çevresindeki insanların yüklü miktarlarda ürün aldıklarını söyledi.

Eski eşinin yaptıklarını öğrenen Ö.Ö., karakola giderek Ramazan M. İçin kayıp müracaatında bulundu. Ramazan M'nin evinde yapılan polis arasında cep telefonunun mutfakta şarja takılı olduğu ve el yazısı ile yazılmış bir veda notu bulundu.

Yapılan çalışmalarda Ramazan M'nin kiraladığı aracı arkadaşına verdiği, kendisinin işleri olduğunu ve yurtdışına çıkacağını söylediği belirlendi. Ramazan M'nin iş arkadaşları dolandırıldıklarını anlayarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

TUTUKLANDI

Başsavcılık tarafından Ramazan M. hakkında 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırma' suçundan soruşturma başlatılırken, Ramazan M'nin 350 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli, işlemlerin ardından tutuklandı.