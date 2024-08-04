Kamuoyunda infiale neden olan 'küçük çocuğa taciz' iddiası yalan çıktı!

04 Ağustos 2024 22:34 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 22:40

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’nde yaşandığı iddia edilen ve "Şanlıurfa'da küçük kız çocuğuna cinsel istismar" başlığı sosyal medyada paylaşılan videonun aslı ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada görüntülerdeki şahıs ve çocuğun tespit edildiği açıklandı. Görüntülerdeki şahsın, çocuğun babası olduğu belirtildi.

HASTA KIZININ BEZİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çocuğun annesi S.G., kızının sabah saatlerinde diare nedeniyle babası H. tarafından hastaneye götürüldüğünü, görüntülerdekilerin eşi ve kızı olduğunu ifadesinde belirtti.

Çocuğun babası ifadesinde, akut diare nedeniyle kızının bezini değiştirmeye çalıştığını ifade etti. Küçük kız da yapılan görüşmede babasının elbiselerini değiştirmeye çalıştığını doğruladı.

KÜÇÜK KIZIN DA İFADESİ UYUŞTU

DDM'nin açıklaması şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Şanlıurfa'da küçük kız çocuğuna cinsel istismar" iddiası doğru değildir.

Eyyubiye İlçesi Akşemsettin Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerle ilgili yapılan incelemeler sonucunda, görüntülerdeki şahıs ve çocuk tespit edilerek Çocuk Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.

Çocuğun annesi S.G., kızının sabah saatlerinde diare nedeniyle babası H. tarafından hastaneye götürüldüğünü, görüntülerdekilerin eşi ve kızı olduğunu ifade etmiştir.

Çocuğun babası ifadesinde, akut diare nedeniyle kızının bezini değiştirmeye çalıştığını belirtmiştir. Küçük kız da yapılan görüşmede babasının elbiselerini değiştirmeye çalıştığını doğrulamıştır.

Ayrıca yapılan gerekli tıbbi kontroller sonucunda, çocuğun bedeninde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.