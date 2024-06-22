Kamyon devrildi, yol limonla kaplandı: 6 yaralı

22 Haziran 2024 22:05 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 22:08

İzmir’de feci kaza! Bir aile yok oldu: Ölü ve yaralılar var!

İzmir’de feci kaza! Bir aile yok oldu: Ölü ve yaralılar var!

Mersin'de limon yüklü kamyon devrildi, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 73 AE 147 plakalı sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Ayvagediği yaylasından yüklediği limonla şehir merkezine hareket etti. Sarnıç rampasını geçtikten sonra virajda hızını alamayan kamyon devrildi, sürücü ile kamyonda bulunan 5 kişi yaralandı.

ULAŞIM 2 SAAT DURDU

Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırılırken, 4'ü ayakta tedavi edildi. Devrilen kamyondaki limonlar ise yola saçıldı. Şehir merkezine inen yayla yolunu tamamen kapatan kamyon nedeniyle ulaşım da yaklaşık 2 saat tek yönlü olarak durdu. Yayladan gelen araçlar, jandarma ekiplerince diğer yollara yönlendirildi.

Yola saçılan limonlar gelen işçiler yardımıyla toplanırken, kamyon çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.