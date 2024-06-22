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Kamyon devrildi, yol limonla kaplandı: 6 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 22:05 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 22:08

Mersin’de limon yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı, kaza nedeniyle yayla yolu 2 saat ulaşıma kapandı.

Mersin'de limon yüklü kamyon devrildi, 6 kişi yaralandı.

Kamyon devrildi, yol limonla kaplandı: 6 yaralı - 1. Resim

Alınan bilgiye göre, 73 AE 147 plakalı sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Ayvagediği yaylasından yüklediği limonla şehir merkezine hareket etti. Sarnıç rampasını geçtikten sonra virajda hızını alamayan kamyon devrildi, sürücü ile kamyonda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kamyon devrildi, yol limonla kaplandı: 6 yaralı - 2. Resim

ULAŞIM 2 SAAT DURDU

Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırılırken, 4'ü ayakta tedavi edildi. Devrilen kamyondaki limonlar ise yola saçıldı. Şehir merkezine inen yayla yolunu tamamen kapatan kamyon nedeniyle ulaşım da yaklaşık 2 saat tek yönlü olarak durdu. Yayladan gelen araçlar, jandarma ekiplerince diğer yollara yönlendirildi.

Kamyon devrildi, yol limonla kaplandı: 6 yaralı - 3. Resim

Yola saçılan limonlar gelen işçiler yardımıyla toplanırken, kamyon çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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