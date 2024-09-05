Kamyon karşı yönden gelen aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Eylül 2024 14:51 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:52

Erzurum’un İspir ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Bir kamyon karşı yönden gelen pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi ağır yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralılar ambulans ile Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. İlgili Haberler Fındık hasadı dönüşü korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü 25 yaralı Trenden sarkarak poz vermesi az kalsın son hatası oluyordu! O anlar anbean kamerada