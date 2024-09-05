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Kamyon karşı yönden gelen aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Eylül 2024 14:51 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:52
Kamyon karşı yönden gelen aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

Erzurum’un İspir ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Bir kamyon karşı yönden gelen pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi ağır yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralılar ambulans ile Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kamyon karşı yönden gelen aracı biçti! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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